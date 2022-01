Badea Gheorghe e cel mai productiv

Pe vremea colectivizării, în timp ce cosea, inginerul agronom vine la badea Gheorghe şi-l întreabă:- Bade, cât coseşti pe zi?- Apăi cam un hectar dacă nu stau deloc!- Ia arată-mi şi mie bade cum coseşti!Începe badea Gheorghe să-i arate cum coseşte...- Bade Gheorghe, uite la ce m-am gândit: dacă punem încă o coasă orientată invers se dublează productivitatea!I-au montat omului încă o coasă invers, nu mai avea timpi morţi, s-a dublat productivitatea. Vine din nou inginerul agronom:- Bade Gheorghe, ne-am gândit să-ţi punem în spate, agăţată de curea o greblă ca să strângi şi fânul din urma ta.Zis şi făcut, eficiența a crescut cu încă 30%. Vine din nou specialistul, pe câmp, la badea Gheorghe. Când îl vede badea Gheorghe o ia la fugă. Inginerul îl ajunge din urmă cu IMS-ul.- Bade, unde fugi aşa, că am venit să-ţi dau Ordinul Muncii clasa întâi!Badea răsuflă ușurat:- Of, m-am liniștit! Am crezut că veniţi să-mi legaţi un felinar de gât, ca să pot cosi şi noaptea…