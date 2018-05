Bă, eşti prost?

Bă, ești prost?

Vin inundațiile. Toată lumea părăsește localitatea, numai Gheo rămâne în casă. Apare la un moment dat o barcă.- Băi Gheo, hai cu noi că o să te îneci.- Eu am încredere în Dumnezeu, care o să mă salveze.Apa crește în continuare. Gheo se urcă în pod. Apare altă barcă.- Băi Gheo, suie-te în barcă și hai cu noi.- Eu am încredere în Dumnezeu, care o să mă salveze.Apa crește și mai mult. Gheo se urcă pe acoperiș și așteaptă deznodământul. Apare un elicopter.- Băi Gheo, urcă-te în elicopter că nu mai este de glumă.- V-am mai spus. Am încredere în Dumnezeu, care o să mă salveze.Peste jumătate de oră, Gheo moare înecat. Ajunge în Rai, unde se întâlnește cu Dumnezeu. Și Gheo îi spune:- Bine Doamne, eu am avut încredere în Tine și Tu m-ai lăsat să mă înec?- Bă, ești prost? Păi ce era să mai fac, doar ți-am trimis două bărci și un elicopter.