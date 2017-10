Avocatul zgârcit, discurs motivaţional

Avocatul zgârcit, discurs motivațional

Personalul primăriei unei localități descoperă că un renumit avocat din localitate nu a făcut niciodată vreo donație către primărie. Persoana care răspundea de acest lucru se deplasează la domiciliul avocatului să-l convingă să facă o donație.- Domnule avocat, cercetările noastre arată că aveți un venit de peste 500.000 dolari pe an, dar nu ați făcut vreodată vreo donație. Nu ați vrea să ajutați într-un fel comunitatea?Avocatul rumegă un timp ideea și apoi răspunde:- Cercetările dvs. au arătat și că mama mea este pe moarte, după o boală lungă, iar pensia pe care o are este de patru ori mai mică decât prețul medicamentelor pe care ar trebui să le ia pentru a-i mai ușura chinurile?Jenat, reprezentantul îngăimă:- Păi, nu...- Sau, continuă avocatul, că fratele meu, veteran lăsat la vatră, este orb și condamnat să-și ducă viața într-un scaun cu rotile?Reprezentantul încearcă să-și ceară scuze, dar avocatul continuă:- Sau că soțul surorii mele a murit într-un accident de circulație, spuse el ridicând vocea, lăsând-o cu trei copii și fără niciun ban?Umilit, înfrânt complet, omul murmură:- Nu am știut, îmi pare nespus de rău...- Atunci, îi taie vorba din nou avocatul, dacă lor nu le dau niciun ban, ce te face să crezi că v-aș da vouă?