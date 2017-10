Avertisment pentru amatorii de băuturi alcoolice

ATENȚIE: Tuturor celor care vor consuma băuturi alcoolice cu ocazia sărbătorilor și nu numai, vreau să vă dau un sfat și să vă împărtășesc o experiență proprie avută recent. Acum două zile am fost la restaurant și după o cină minunată cu prietenii mi-am dat seama că am băut prea mult. Așa că m-am hotărât să fac ceva ce n-am mai făcut niciodată. Am lăsat mașina la restaurant și am luat autobuzul spre casă. Unde, spre surprinderea mea am ajuns întreg și sănătos. Dar și mai mare mi-a fost surprinderea știind că n-am mai condus niciodată un autobuz. Nu știu de unde l-am luat și e încă parcat în curte.