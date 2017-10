Aventurile lui Dumnezeu, în vacanţă

Aventurile lui Dumnezeu, în vacanță

Ştire online publicată Marţi, 22 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Dumnezeu, obosit și plictisit, decide el că trebuie să își ia o vacanță, se duce vorbește cu Sfântul Petru.- Auzi, vreau să îmi iau și eu o vacanță, ai idee unde să merg?Stă Sfântul Petru se gândește și îi zice:- Păi am auzit că este frumos pe Jupiter în perioada asta.- Nu! Prea multă gravitație, știi doar că mă doare spatele!- Atunci Mercur?- Nici acolo, mult prea cald!- Păi atunci ce zici de Pământ?- Ești nebun? Am fost acolo acum 2000 de ani, am avut o aventură cu o evreică și ei încă mai vorbesc despre asta!