Aventuri sub ochii soţului

Aventuri sub ochii soțului

Ştire online publicată Vineri, 17 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ion merge la Vasile cu o mare rugăminte pentru sufletul lui:- Măi Văsălie, dă-mi un kil de pălincă până ce-o fac pe-a me!- Ia măi Ioane, că doar suntem preteni!După două zile, Ion se prezintă iar în bătătură la Vasile.- Măi Văsălie, mai dă-mi un kil de pălincă mă, că n-am reușit s-o fac!- Ia mă Ioane, că o s-o faci azi, mâne și tu!După o săptămână, venea Ion cu pasul mare spre poarta lui Vasile. Vasile, cum îl vede de departe, îi zice Mariei:- Tu, Mărie, dacă vine la noi, zi-i că nu-s acasă, că io mă ascund sub pat!Vine Ion și zice:- Ziua bună, Mărie!- Ziua bună, Ioane!- Apăi Văsălie une-i?- Nu-i acasă, zice Maria.- No, eu am vinit cu ale două kile de pălincă și cu încă o jumate să ne cinstim ca-ntre pretini din palinca nouă. Dacă Văsălie nu-i aci, ne-om cinsti doar noi.Se cinstesc, se-ncălzesc, se suie-n pat și s-apucă de treabă. Vasile de sub pat aude, simte oarece și cugetă adânc:- Tui mama ei de treabă! Ce să fac!? Pușcă am, gloanțe am, dar nu-s acasă!