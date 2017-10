Atenţie, se închid uşile!

Atenție, se închid ușile!

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mecanicul unui metrou bucureștean are parte de o zi banală până când își face intrarea în cabina sa un tip tuciuriu cu un pistol în mână care comandă scurt:- La Beirut!După ce-și revine din șoc, vatmanul încearcă să-i explice agresorului:- Domnule, ăsta-i metrou, nu avion, merge pe unde are șine. Doar nu credeți în realitate că pot să vă duc la Beirut cu metroul?Intrusul, însă, știe una și bună:- La Beirut!Vatmanul, resemnat, anunță la microfon:- Toată lumea în vagoane, se închid ușile, următoarea stație: Beirut, cu peronul pe partea dreaptă.Pe fața agresorului înflorește un zâmbet:- Vezi mă? Are dreptate Băsescu: voi puteți, mă, dar nu vreți!