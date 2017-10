Atentie la chei!

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Intr-un bar intra disperat un politist: -Poate cineva sa ma ajute? Mi-am incuiat cheile in masina si nu stiu ce sa fac! -Pai, ai lasat cumva geamul un pic deschis? -Da! -Atunci este bine, uite, ia sarma asta, indoaie-o la virf, ca un carlig, si prin geamul intredeschis incearca sa agati cheile. -Multumesc, m-ati salvat! Dupa un timp, in fata barului incepe sa se adune lume, care se uita spre parcare si radea in hohote. Un tip din multime intra in bar. -Ce razi, nene, ce-ai patit? -E un politist afara care încearca sa-si scoata cheile din masina cu o sarma... ha, ha, haaaa... -Si ce-i asa amuzant, noi i-am spus cum sa faca... -Se poate, dar mai e un politist inauntru care-l ghideaza!