Asta e maşină englezească…

Un englez venit în România la o nuntă este oprit de un poliţist, care îl ia tare:- Bună ziua. Vă rog să îmi spuneţi dacă aţi băut.- Da. Pentru că nu îmi plac ceremoniile religioase, am ieşit din biserică şi am băut câteva beri, într-un bar. Apoi, la restaurant, pentru că muzica nu era pe gustul meu, m-am delectat cu o sticlă de vin românesc, iar la final, pentru a sărbători cum se cuvine evenimentul, am băut împreună cu socrii două sticle de whisky.Poliţistul, vizibil iritat, îl întreabă:- Dumneavoastră pricepeţi că v-am oprit pentru a vă testa alcoolemia?- Sigur, am înţeles foarte bine. Dar dumneavoastră pricepeţi că asta este o maşină englezească şi e condusă de soţia mea, din partea cealaltă?