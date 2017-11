Aşa e la bătrâneţe

Așa e la bătrânețe

Ştire online publicată Vineri, 10 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un bătrân merge la spital pentru o analiză de spermă. Vine a două zi supărat.- Domnule doctor, nu am putut, pur și simplu.- Cum, domnule, să nu puteți, ce este așa de greu?- Am încercat cu stânga, cu dreapta, n-a mers… Am chemat-o pe nevastă-mea... cu stânga, cu dreapta, nu a mers. Am chemat-o pe vecină. Cu stânga, cu dreapta, tot nu a mers.- Incredibil! Chiar nu îmi vine să cred.- Apăi, nici mie nu îmi vine să cred că nu am putut să deschid un amărât de borcan.