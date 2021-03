Ardeleni moderni

Doi ardeleni stăteau de vorbă:- Bă, io nu mai pot! De când cu emisiunile astea cu gătit, muierea mea o luat-o razna! Ieri o făcut ciorbă de fasole cu smochine. Smochine, bă, smochine!- Mie-mi zici? A mea o pus piersici în tocănița de cartofi... cică să-i dea un fleivăr modern...- Mi-i şi frică să vin acasă, că cine ştie ce blestemăție pune pe masă. O trebuit să mănânc mămăligă cu rodii... Cu rodii, bă, cu rodii!- Io mănânc pe ascuns, că mi-i milă s-o jignesc... O făcut sarmale umplute cu creveți. Am așteptat să adoarmă ca să mănânc un parizer cinstit...- A mea i-o pus la prunc la școală pită cu untură şi cu rucola...- Asta nu-i nimic: am ţinut pomană după mă-sa şi o făcut colivă cu mascarpone şi sirop de arţar... flambată!- Bă...- Da, bă.- Atâta am vorbit de mâncare, că amu mi s-o făcut sete!- Ie, şi mie...- No, hai să merem la crâşmă, să puşcăm nişte shot-uri de Jagermeister!