Ardeleanul şi Mobra sa minune

Ardeleanul și Mobra sa minune

La un raliu moto, un ardelean cu o Mobră, un japonez cu Honda și un american cu Harley Davidson. Nu mult după start, se petrece un accident și sunt toți internați în spital. Americanul este întrebat:- Bine mă, tu cu motocicleta ta, cu stabilitate și putere, ai făcut accident?- Păi, să vedeți, la 160 km/h, când am ajuns în curbă, mi-a ieșit ceva în față, am încercat să evit, nu am putut să redresez și uite-mă acum, aici, cu picioarele rupte.Și japonezul este întrebat:- Tu ce-ai pățit, că și motocicleta ta este dintre cele mai bune?- Păi, mergeam cu 180 km/h, la curbă mi-a ieșit ceva în cale, am încercat să evit, nu am reușit să redresez și uite-mă acum, aici, cu gâtul rupt.În fine, îi vine rândul și ardeleanului să-și spună povestea.- Dar tu ce-ai mai pățit cu motocicleta aceasta de nu aleargă nici măcar 60 km/h?- Eu mergeam cu 50 km/h și când ceilalți doi au trecut pe lângă mine, am crezut că stau pe loc și am vrut să cobor.