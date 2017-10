Anunţuri autohtone haioase

Anunțuri autohtone haioase

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Varza acra de vanzare la doamna Popescu in fundNu primim buteliile clientilor care explodeazaEsti analfabet? Scrie-ne azi si te ajutam pe gratis.Service Auto. Ridicam si livram masina gratuit. Daca ne incerci o data, nu mai pleci in alta parte.Vand caine: mananca orice si ii plac foarte mult copiii.Cautam barbat pentru lucru la fabrica de dinamita.Trebuie sa fie dispus sa calatoreasca.Castron pe placul oricarei gospodine cu fund rotund pentru batere eficienta.De vanzare: birou de epoca pentru o doamna cu picioare subtiri si sertare largi.Prajitor de paine: Un cadou apreciat de intreaga familie. Arde painea automat.Masini uzate: De ce sa te duci in alta parte ca sa fii pacalit? Vino aici.Cautam un om sa aiba grija de un lot de vaci care nu fumeaza si nici nu bea.Vand pat pentru copil cu picioare de fier.