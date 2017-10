Anunt matrimonial

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

"Femela de culoare neagra, singura, caut prietenia unui barbat, nu conteaza rasa sau culoarea. Sunt tanara, aratoasa, nebunateca si jucausa. Imi place sa calatoresc in masina ta, imi plac plimbarile lungi prin paduri, vinatoarea, cu cortul, pescuitul, sa stau tolanita langa foc in serile lungi de iarna. La mesele imbelsugate, langa lumanari aprinse si muzica linistitoare, voi manca din mana ta! Voi fi intotdeauna in fata usii, cand vii acasa, asteptandu-te fericita si imbracata numai cu ce m-a inzestrat natura. Suna la (404) 875-6420 si intreaba de Daisy, voi astepta..." * Peste 15,000 de barbati au sunat la... Atlanta Humane Society cerand sa vorbeasca cu Daisy (o catea neagra de 8 saptamini, din rasa Labrador retriever)!!!