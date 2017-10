Animale de casa

Ştire online publicată Marţi, 02 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O fetita se duce la un magazin de animale si intreaba: - Va log, aveti iepulasi dlagalasi? Inima vanzatorului se topeste brusc. Se aseaza pe vine langa fetita si o intreaba: - Vlei un iepulas dlagalas alb sau unul dlagalas moale si neglu si pufos ? Sau poate pe cel dlagalas si maloniu de acolo? Fetita se inroseste, se leagana putin pe calcaie, isi pune manutele pe genunchi, se apleaca in fata si raspunde in soapta: - Cled ca pe pitonul meu il doale in cul de cale...O fetita se duce la un magazin de animale si intreaba: - Va log, aveti iepulasi dlagalasi? Inima vanzatorului se topeste brusc. Se aseaza pe vine langa fetita si o intreaba: - Vlei un iepulas dlagalas alb sau unul dlagalas moale si neglu si pufos ? Sau poate pe cel dlagalas si maloniu de acolo? Fetita se inroseste, se leagana putin pe calcaie, isi pune manutele pe genunchi, se apleaca in fata si raspunde in soapta: - Cled ca pe pitonul meu il doale in cul de cale...