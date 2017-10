Amor pe linia ferată

Ion este inculpat pentru deraierea unui tren și provocarea de pagube imense. Judecătorul îl întreabă:- Păi, bine mă, Ion, tocmai pe calea ferată te-ai găsit și tu cu Maria să faceți amor? Nu mai aveți șură, câmp, căruță?- Cu tot respectul, domnule judecător, da’ noi în șură am și început. Da’ ne-am încins și ne-am rostogolit din șură în grădină, din grădină în câmp și așa am ajuns pe calea ferată.- Păi și n-ați auzit trenul?!- Ba cum nu. Dar trenul venea, orgasmul meu venea, orgasmul Măriei venea și el și am zis: „La naiba! Oprească cine poate!”.