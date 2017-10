Americanii au secretul lor

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Concurs mondial de lupte cu câini. În finală, se luptă un pitbull din Rusia cu un amărât de labrador din SUA. Pitbullul arată feroce, colți ascuțiți etc. Pe de altă parte, labradorul e cuminte, abia dacă mișcă.Începe lupta, dar după doar un minut labradorul american măcelărește pitbull-ul rus. Rușii, uimiți exclamă:- Nu se poate așa ceva! Ăsta era cel mai feroce câine din Rusia, antrenat special încă de când era pui, am cheltuit cinci milioane de euro cu el! Cum poate fi învins de o jigodie de labrador?!La care americanii:- Ce mă, voi plângeți după cinci milioane de euro? Păi, noi ce să mai zicem, că am cheltuit și mai mult cu labradorul nostru!Rușii:- Nu se poate, imposibil să fi cheltuit mai mult!Americanii:- Păi, ce mă, voi credeți că operația estetică de transformare a unui crocodil în câine este ieftină?