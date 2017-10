Ambuteiaj în trafic: „Să vină şeful…“

Ambuteiaj în trafic: „Să vină șeful…“

Ştire online publicată Luni, 03 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O căruță cu lemne se răstoarnă într-o intersecție din capitală. Se adună șoferii blocați:- Bă, nu ridici lemnele?- No, să vină șeful…Se mai adună câțiva șoferi, vreo trei vatmani…- Bă, nu ridici lemnele?- No, să vină șeful…Se mai și adună câțiva ta-ximetriști, vine și Poliția Rutieră:- Bă, nu ridici lemnele?- No, să vină șeful…- Bă, da’ el știe că i s-o răsturnat căruța?- D-apoi cum nu, că el doar e colea sub căruță…