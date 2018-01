Am uitat cheile!

Ştire online publicată Marţi, 30 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Doi prieteni se cazează la un hotel la etajul 100. Liftul era defect și pornesc ei să urce pe scări.Când ajung pe la etajul 25, unul mai bâlbâit spuse:- Am, am am ...- Lasă, mă, că-mi spui când ajungem sus.Ajung la etajul 50, bâlbâitul din nou:- Am, am, am ...- Lasă, mă, că-mi spui când ajungem sus. Ajung la etajul 100, bâlbâitul spune:- Am, am, am uuuuiitaat che..che..ii..le .. jos.Încep ei să coboare, iar pe la etajul 75, bâlbâitul:- Tu, tu, tu ..- Lasă, mă, că-mi spui când ajungem jos. Ajung la etajul 50 bâlbâitul spuse:- Tu, tu, tu, nu…- Lasă, mă, că-mi spui când ajungem jos.Ajung jos și bâlbâitul spune:- Tu, tu, tu ..nu, nu, nu știi de glu glu glumă?