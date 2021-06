Gigel, Ionică și Vasilică au întârziat la școală la prima oră.Diriginta i-a luat la întrebări.-De ce ați întârziat?Costel:– Am ajutat o bătrână să urce în autobuz.– Foarte frumos, copii așa să faceți și voi.– Tu Ionică?– Păi , știți doamnă că, și eu am ajutat bătrâna să urce în autobuz.– Foarte frumos, copii să luați exemplu.– Tu Vasilică?– Și eu am ajutat bătrâna!– Bine, dar toți trei?– Da doamnă, că bătrâna se-mpotrivea …