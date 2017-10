Altă întrebare!

1. O broască fără carapace este fără locuință sau dezbrăcată? (Răspuns: În primul rând e moartă. Pe urmă… depinde de orientarea sexuală…).2. Unde găsești un câine fără picioare? (Răspuns: Unde l-ai lăsat).3. Care este antidotul la Viagra? (Răspuns: Coccolino, o face moale și pufoasă).4. Unde au femeile părul negru și creț?(Răspuns: În Africa).5. Cum se numesc rudele Papei? (Răspuns: Paparude).6. Cum se numesc nașii Papei? (Răspuns: Papanași).7. Ce intră de trei ori în femeie? (Răspuns: Litera e).8. O pisică albă se urcă în pom. Cum se dă jos? (Răspuns: Albă).9. Cum iese un cal alb, care intră în Marea Neagră? (Răspuns: Ud).10. Care este diferența între 1.000 de urși albi și un urs alb? (Răspuns: 999 de urși albi).11. Ce se află între Soare și Pământ? (Răspuns: Și).12. Ce făcea Meșterul Manole când o zidea pe soția lui, Ana? (Răspuns: Body building).13. Care este cel mai periculos loc din lume? (Răspuns: Patul, pentru că aici mor 80% din oameni).14. Ce fac peștii când sunt mulți? (Răspuns: Bancuri).15. Cum găsește un cioban o oaie la munte? (Răspuns: Acceptabilă).16. Cum se numesc dacii care gândesc? (Răspuns: Gândaci).17. Ce-i albă și are 30 cm? (Răspuns: Nimic, toată lumea știe că, dacă are 30 cm, este neagră!).18. Cum se cheamă un câine fără picioare? (Răspuns: Nu se cheamă, pentru că oricum nu vine).19. Un american care trăiește în Florida poate fi înmormântat la New York? (Răspuns: Nu - pentru că trăiește).20. Care a fost primul bărbat care a spus: „E nevoie de o femeie în casă!”? (Răspuns: Meșterul Manole).