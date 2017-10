Ai vazut ca vecinul tau isi bate soacra?

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Judecatorul catre martor:- Ai vazut ca vecinul tau isi bate soacra?- Da domnule judecator.- Si de ce n-ai intervenit?- Pai, sa vedeti, la inceput am vrut sa intervin, dar cand am vazut ca poate s-o bata singur...