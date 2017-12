Ai limbrici!

Se duce Ion la dispensar, la un doctor. Doctorul spune:- Repede, zi ce te doare.Și Ion îi spune:- Mă doare inima.- Ai limbrici!- Apoi cum, dom’ doctor? Mă doare inima.Îi explică doctorul că te poate durea inima de la limbrici și iese ăsta și le zice la restul:- Ce doctor bun, din prima spune.Intră următorul și spune:- Dom’ doctor, mă dor plămânii foarte rău.- Ai limbrici.- Cum să am limbrici?Îi explică și ăstuia că îl pot durea plămânii și de la limbrici și tot așa, până undeva pe la prânz, când apare baciu’ Traian, bietul, cu mâna ruptă, și îi zice:- Dom’ doctor, mi-am rupt mâna.Dom’ doctor îi zice:- Ai limbrici!- Apoi cum am limbrici, dom’ doctor? Mi-am rupt mâna.- Da unde ți-ai rupt mâna? întreabă doctorul.- D’apoi acasă, m-am suit în prun să culeg prune, am picat de pe scară și mi-am rupt mâna.Apoi zice doctorul:- Apoi nu-ți spun io că ai limbrici? Te-o mâncat în fund să te sui în prunu’ acela.