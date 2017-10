Adevăruri general valabile, versiunea 2014

Ştire online publicată Marţi, 15 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

r Oare femeile care sar cu pa-rașuta sunt considerate lesbiene?r Filmele sunt interzise în închisoare, deoarece sunt considerate o formă de evadare;r Crin Antonescu vrea să lanseze „Kama Sleep”, o carte despre cele mai bune poziții de dormit;r Actrița Angelica Houston e terorizată de telefoane anonime. Toate încep cu mesajul „Houston, we have a problem!”;r Boc și cei doi copii ai săi vor fi protagoniștii serialului „Doi copii și jumătate”;r Viața a devenit plictisitoare, am supraviețuit deja prea multor apocalipse;r Dacă ești student și vrei să-ți verifici cunoștințele, cere-le bani cu împrumut;r Senzațional! Un țăran a făcut înconjurul pământului său pe jos;r Aurul de la Roșia Montană a fost vândut pentru 40 de arginți;r Adepții MISA care consumă mâncăruri cu E-uri sunt rugați să arunce primul jet de urină și abia pe urmă s-o bea;r În România au apărut foarte mulți câini credincioși care înconjoară biserica în patru labe;r S-a deschis magazinul cu cele mai mari prețuri din România. Dacă găsești în altă parte mai scump, patronii te lasă să plătești de cinci ori diferența;r Evreii din România au acum unde să bea: s-a deschis primul Idiș Pub din București;r În SUA, expresia „umor negru” a fost interzisă prin lege și înlocuită cu „umor afro-american” ;r Cartea preferată a lui Vadim este „De veghe în lanul de secui”.Sursa: T.N.R.