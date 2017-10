Adevăruri din punctul de vedere al bărbaţilor

Adevăruri din punctul de vedere al bărbaților

Vineri, 06 Iulie 2012

l Nu am cunoscut fericirea adevărată până nu m-am căsătorit. Pe urmă a fost prea târziu.l Niciodată nu te culca nervos. Rămâi să termini cearta.l Secretul căsniciei perfecte rămâne un secret.l Când un bărbat îți fură soția, cea mai nasoală revanșă este să îl lași să o păstreze.l Nu am mai vorbit cu soția mea de 18 luni - nu îmi place să o întrerup.l Prietena mea mi-a spus să fiu mai afectiv. Acum am două prietene.l Unui bărbat i s-a furat cardul de credit. Nu a depus plângere deoarece hoțul cheltuia mai puțin decât nevastă-sa.l Soția: „Mai bine mă căsătoream cu dracul!”Soțul: „Aiurea, scumpo! Căsătoria între rudele de sânge este interzisă!”l Tupeu este atunci când un bărbat se în-toarce acasă la 4 dimineața mirosind a parfum de femeie, cu urme de ruj pe cămașă, intră în casă și văzând-o pe nevastă-să cu o mătură în mână îi zice: „Nu te enerva, că tu urmezi!“