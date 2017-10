ADEVĂRURI despre FEMEI pe care niciun bărbat n-ar trebui să le uite

Ştire online publicată Marţi, 13 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși unii dintre bărbați cred că știu suficiente lucruri despre femei astfel încât cunosc foarte bine modul în care funcționează mintea lor, de multe ori se înșală.Iata de ce va prezentam 4 adevaruri despre femei pe care niciun barbat n-ar trebui sa le uite daca vor sa aiba o relatie buna. Aceste lucruri ar trebui sa-i ajute sa inteleaga femeile mai bine, indiferent ca este vorba despre sotie, mama, prietena.Unul dintre lucrurile pe care este bine sa le stii despre femei este ca le place stabilitateaEste adevarat ca uneori femeilor le plac barbatii „salbatici”, baietii rai, se intalnesc cu ei pentru o vreme datorita imprevizibilitatii pe care o ofera, insa atunci cand se pune problema unei relatii pe termen lung aleg responsabilitatea si pe cineva de incredere in defavoarea temperamentului si al tatuajelor. Tocmai de aceea asigura-te ca nu te lasi purtat de impulsuri pentru ca nici o femeie nu vrea sa aiba alaturi de ea un barbat care ar putea vinde oricand casa pentru a-si lua o decapotabila rosie.Este bine sa stii despre femei ca iubesc ca barbatii sa fie preocupati de eleO femeie il iubeste pe barbatul care planuieste ocazional o iesire in oras, sau care ii aduce cateva dintre ciocolatele sale favorite atunci cand se intoarce de la birou. De asemenea, cadourile oferite din cand in cand in zile fara nici o semnificatie sunt o modalitate excelenta de a-i spune: „Te iubesc”. Acesta este tipul de impulsivitate pe care femeile il adora la barbati.