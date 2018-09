Adam și Eva, curioși nevoie mare, în Paradis

Erau Adam și Eva în Paradis, în costumele lor tradiționale. Adam zice:- Evo, ia dă să văd, ce ai tu sub frunză?- Adame, nu, nu se poate!Adam, trosc, îi frige o bâtă peste cap. Eva leșină, Adam se uită sub frunză și se miră:- Bă, unde dai și unde crapă!După vreo trei ore, se scoală Eva și-și amintește ce-a pățit. Ca să se răzbune, îi dă la rândul ei o bâtă în cap lui Adam. Acesta leșină, iar Eva se uită sub frunză și zice:- Ia te uită, unde iese cucuiul!