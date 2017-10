Acuzat de viol, achitat de judecător

Trei tipi acuzați de viol.Judecătorul:- Tu, primul din stânga, povestește cum ai abuzat de victimă.- Domnule judecător, am fixat-o pe covor, cu fața în sus și am regulat-o în poziție normală.- 5 ani închisoare! Tu de la mijloc cum ai abuzat?- I-am pus picioarele la umăr domnule judecător.- 8 ani închisoare. Și tu, al treilea cum ai abuzat?- Eu am luat-o pe la spate, domnule judecător.- Ești achitat!Murmur în sală, proteste din partea celorlalți acuzați, avocații apărării cer explicații.- Simplu, zice judecătorul.Din poziția „pe la spate” putea să fugă, dar nu a făcut-o!