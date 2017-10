Acasă toţi sunt bine

Acasă toți sunt bine

- Salut, bine că te-am întâlnit! Poți să-mi împrumuți un milion de lei? - Îmi pare rău, dar n-am bani la mine! - Dar acasă? - Acasă toți sunt bine, sănătoși, mulțumesc! Beat pepsi Un bețiv trecea pe lângă un panou cu o reclamă la Pepsi și își zice în gândul lui: „băi, beți turtă am mai văzut, beți mangă am mai văzut...dar beți pepsi niciodată"…