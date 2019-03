A rămas până dimineață…

Trei prietene își povesteau ce au primit de la Moș Crăciun:- Eu am primit o pereche de ciorapi plasă și o cutie de bomboane fine de ciocolată!- Eu am primit o lenjerie de dantelă superbă și o ciocolată mare cu alune!A treia spuse fericită:- Eu nu am primit nimic, dar a rămas până dimineața…