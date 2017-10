A ajuns la nuntă mai devreme cu un an

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a zburat aproape 8.000 de kilometri, un profesor britanic, stabilit în Canada, și-a dat seama că a ajuns la nunta prietenului său cu un an înainte. Dave Barclay, de 34 de ani, a povestit că a primit, la începutul anului, un mail de la prietenul său care îl invita la nunta sa, pe 6 iulie 2008. Fără să se uite cu atenție la dată, el a crezut că ziua cea mare este în 2007, așa că nu a vrut să piardă ocazia de a fi alături de tovarășul său. Și-a rezervat bilet de avion, a plătit în avans călătoria, și-a cumpărat un costum nou și nu a uitat nici de cadouri. Numai că, atunci când a ajuns acasă la părinții săi, britanicul a avut surprinderea să afle că nunta este abia peste un an. Cum între timp ștersese mail-ul inițial, Dave și-a dat seama că a făcut o confuzie. S-a bucurat însă de întâlnirea cu prietenii și familia, pe care nu-i văzuse de trei ani.După ce a zburat aproape 8.000 de kilometri, un profesor britanic, stabilit în Canada, și-a dat seama că a ajuns la nunta prietenului său cu un an înainte. Dave Barclay, de 34 de ani, a povestit că a primit, la începutul anului, un mail de la prietenul său care îl invita la nunta sa, pe 6 iulie 2008. Fără să se uite cu atenție la dată, el a crezut că ziua cea mare este în 2007, așa că nu a vrut să piardă ocazia de a fi alături de tovarășul său. Și-a rezervat bilet de avion, a plătit în avans călătoria, și-a cumpărat un costum nou și nu a uitat nici de cadouri. Numai că, atunci când a ajuns acasă la părinții săi, britanicul a avut surprinderea să afle că nunta este abia peste un an. Cum între timp ștersese mail-ul inițial, Dave și-a dat seama că a făcut o confuzie. S-a bucurat însă de întâlnirea cu prietenii și familia, pe care nu-i văzuse de trei ani.