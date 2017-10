7 din 10 mint la greu pe internet

Ştire online publicată Marţi, 10 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O agenție matrimonială spaniolă, Samsara, a realizat pentru clienții săi un studiu privind corectitudinea informațiilor furnizate de persoanele care doresc să se cupleze pe internet. Deși este la mare modă, căutarea sufletului pereche on line este căt se poate de ineficientă. S-a dovedit că 77% dintre femeile înregistrate la astfel de site-uri, respectiv 71% dintre bărbați au mințit în momentul completării profilului necesar pentru înscrierea pe astfel de pagini. Cercetarea spaniolilor a demonstrat că numai 2% dintre femei reușesc să își găsească astfel un partener. În plus, bărbații se plâng că primesc răspunsuri la doar 3 din 10 mesaje trimise potențialelor iubite. Samsara afirmă în raportul său că asistăm la un adevărat boom al cuplării pe internet, fapt ce amenință grav activitatea agențiilor matrimoniale tradiționale.O agenție matrimonială spaniolă, Samsara, a realizat pentru clienții săi un studiu privind corectitudinea informațiilor furnizate de persoanele care doresc să se cupleze pe internet. Deși este la mare modă, căutarea sufletului pereche on line este căt se poate de ineficientă. S-a dovedit că 77% dintre femeile înregistrate la astfel de site-uri, respectiv 71% dintre bărbați au mințit în momentul completării profilului necesar pentru înscrierea pe astfel de pagini. Cercetarea spaniolilor a demonstrat că numai 2% dintre femei reușesc să își găsească astfel un partener. În plus, bărbații se plâng că primesc răspunsuri la doar 3 din 10 mesaje trimise potențialelor iubite. Samsara afirmă în raportul său că asistăm la un adevărat boom al cuplării pe internet, fapt ce amenință grav activitatea agențiilor matrimoniale tradiționale.