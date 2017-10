50 de curiozităţi despre pisici

50 de curiozități despre pisici

Ştire online publicată Luni, 10 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Exista mai mult de 500 de milioane de pisici domestice in lume2. Inima unei pisici bate de doua ori mai repede decat a unui om3. Cea mai mare rasa de pisici domestice este Ragdoll. Cea mai mica rasa de pisici esre Singapura.4. Aproape toate pisicile Calico sunt femele.5. Cel mai puternic semn de afectiune al pisicii este tremuratul cozii.6. O pisica de 3 anisori are 21 de ani umani, cand implineste 8 ani poate sarbatori 40 de ani umani, iar la 14 ani a iesit deja la pensie, deoarece numara 70 de ani omenesti.7. O pisica domestica traieste in medie 15 ani. Pisicile vagaboande traiesc in medie 3-5 ani.8. Puss este cea mai longeviva pisica din lumea. Ea a trait 36 de ani.9. Cand pisica da din coada inseamna ca are un conflict intern. Gestul va inceta cand va lua o decizie. De exemplu, daca sta in fata usii si da din coada, nu este sigura daca vrea sa iasa afara in frig sa se joace sau sa ramana la caldura in casa.10. Nu trebuie sa apuci pisicuta de ceafa. Numai mama ei stie cum trebuie sa o apuce ca sa nu o raneasca.11. Pisicile pot citi trairile sufletesti ale oamenilor, asa ca isi schimba dispozitia in functie de starea ta de spirit.12. O pisica naste in medie 1-8 pui, de 2-3 ori pe an.13. O pisica poate naste poate avea pana 100 de “copii”. Recordul este detinut de Dusty, o pisica texana care a avut 420 de pui pana la 18 ani.14. Blue Bell, o persana din Africa de Sud detine recordul pentru numarul de copii nascuti o data. Este vorba despre 14 puiuti.15. Oamenii care detin pisici traiesc mai mult, sunt mai sanatosi si mai relaxati.16. Cand cad, pisicile isi rotesc mai intai capul, apoi isi rasucesc sina spinarii, picioarele se aliniaza, iar spatele se arcuieste pentru a minimiza impactul.17. Pisicile “sociabile” isi urmaresc stapanii prin fiecare camera pentru a le “spiona” activitatile.18. Pisicile sunt sensibile la tonul vocii. Stiu cand le certi, desi uneori nu le pasa, stiu cand le alinti etc.19. Cu cat vorbesti mai des cu pisica ta, cu atat isi va raspunde mai des.20. Pisicile pot distinge culorile, in timp ce cateii vad bicolor.21. Pisicile nu disting bine detaliile.22. Pisicile au nevoie de o sesime din cantitatea de lumina necesara oamenilor pentru a vedea clar.23. Puii nou nascuti nu pot vedea si nici auzi. Vazul se dezvolta dupa 5 zile, auzul dupa 2 saptamani si pot incepe sa mearga abia dupa 20 de zile.24. Pisicutele incep sa viseze de la varsta de o saptamana.25. Pisicile refuza hrana prea rece sau prea calda.26. Daca pisicuta refuza sa bea apa de la robinet, inseamna ca aceasta contine prea mult clor sau alte minerale.27. Pisicile nu pot supravietui daca beneficiaza de un meniu exclusiv vegetarian.28. Nu ii da pisicutei hrana pentru catei. Pisicile au nevoie de 5 ori mai multe proteine decat cateii.29. Pisicile dorm in medie 16 ore pe zi.30. Pisicile sunt mai active noaptea.31. Pisicile isi petrec 30% din timpul cat sunt treze pentru a se ingriji.32. Daca nu poti sa simti coastele pisicii, inseamna ca s-a ingrasat cam mult.33. Pisicile sunt mai putin agresive dupa ce sunt sterilizate/ castrate.34. Daca pisicuta te musca dupa ce ai mangaiat-o pe burtica, este un semn de afectiune, nu de ostilitate.35. Lanterna sau “laserul” sunt jucariile preferate ale pisicii.36. Pisicile adora sa se ascunda, asa ca daca nu o gasesti, caut-o in locuri unde nu te-ai astepta sa o vezi.37. Spre deosebire de alte animale, pisicile merg pe varfuri.38. Pisicile nu simt gustul dulce.39. Corpul unei pisici are 230 de oase; corpul uman are 206 oase.40. Pisica aude mai bine decat catelul.41. Pisica are 24 de mustati; mustatile o ajuta la masurarea distantelor42. Pisicile au peste 100 de corzi vocale.43. Pentru a calma o pisica speriata, las-o sa isi bage capul la subsoara ta sau acopera-I ochii si fruntea cu mana.44. Pisica poate alerga cu o viteza de pana la 48 kilometri pe ora.45. Temperatura normala a corpului unei pisici este de 38-39 grade Celsius46. Sarcina unei pisici dureaza aproximativ 9 saptamani.47. Exista peste 100 de rase de pisici.48. O pisica toarce cu o frecventa asemanatoare unui motor diesel la relanti.49. Pisicile nu pot sa vada imediat sub botic, asa ca nu fi surprinsa daca pisicuta ta nu va vedea cand ii pui mancarea “la nas”.50. O pisica poate avea pana la 26 de expresii faciale