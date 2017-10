15 Lucruri pe care ţi le reproşează prietena

15 Lucruri pe care ți le reproșează prietena

Ştire online publicată Marţi, 22 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Faci mult prea putina dragoste si mult prea mult sex... " Porcul de barbat este obijnuit sa o bage, sa o scuture, sa o fluture dupa care sa se intoarca cu spatele. Si toate aceste activitati ne plac atat de mult... "2. Faptul ca discuti cu prietenii despre cum stie ea sa iti faca perfect un sex oral este intradevar strigator la cer. " in loc sa fie multumita ca-i faci reclama in eventualitatea unei despartiri, mai face si pe frustrata. "3. Salariul tau de 30 de milioane nu ajunge pentru posetute si pantofiori, nu? Muncesti ca un sclav sa aduci bani acasa pentru poftele ei, nu? Nu crezi totusi ca-i cazul sa te reprofilezi ? Le auzi zilnic si cu toate astea stai sa inghiti aceleasi rahaturi, masochist prost!4. Iesiri in oras, cluburi sau restaurante... cu toate ca o duci de 2 ori pe saptamana tot nu-i destul, eu zic sa-i inchiriezi o canapea in club for life. Ii duci un frigider, o masina de spalat si o muti acolo.5. Berea ta este pe primul loc si chiar il merita, atunci ai o atitudine corecta fata de starea ideala a unui barbat.6. Faptul ca ai calcat stramb si ea s-a suparat ca i-ai inselat increderea inseamna ca acum sunteti chit si nu are de ce sa te mustre constiinta.7. Scarpinatul la OO in public o dernajeaza? o poti pune pe ea sa savarseasca acest fapt.8. Faci prea multa mizerie in casa ? Nicidecum! Esti doar constructiv in mediul tau.9. Faptul ca adori sa faci misto de prietenele ei proaste o deranjeaza! De ce? Simplu, este la fel de limitata ca si ele!10. Ii aduci flori mult prea rar? Evident, doar nu vrei sa ii parvina vreo alergie la polen...11. Iti reproseaza ca te-ai ingrasat, nici o problema, spune-i ca in eventualitatea unui razboi poate manca din tine 4 luni fara probleme.12. Cand esti prea cu bun simt te ia de fraier, cand esti prea magar inseamna ca ai penisul mare... pana la urma cum e mai bine sa fi?13. Cand iti spune ca nu ai limita inseamna ca te apreciaza, daca aveai limita insemna ca esti limitat. " cine sa le mai inteleaga pe femei... "14. Faptul ca nu o apreciezi nu se intampla pentru ca nu o iubesti ci pentru ca nu ai de ce.15. Recomand sa fi foarte selectiv cu ce am scris in randurile de mai sus caci daca vei pune in practica multe dintre aceste idei e posibil sa iti pierzi iubita, familia sau umanitatea... Tin sa precizez ca eu ma ghidez dupa 50% dintre ele dar le fac si le pun in scena intr-o postura unica.