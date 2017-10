1 an de cumpărături şi distracţie cu CARREFOUR Constanţa şi Centrul comercial TOM

1 an de cumpărături și distracție cu CARREFOUR Constanța și Centrul comercial TOM

Apreciat nu numai ca un centru comercial de prestigiu, dar și pentru numeroasele proiecte în care se implică, brandul CARREFOUR-TOM a căpătat un bun renume dincolo de coșul de cumpărături. De aceea, faptul că a adus, acum 1 an, 1.500 noi locuri de muncă în Constanța sau faptul că înregistrează lunar peste jumătate de milion de vizitatori nu sunt date atât de concludente precum imaginile alăturate, care vorbesc cât se poate de sugestiv despre o parte din tot ceea ce a însemnat de un an încoace în viața constănțenilor. Și promite să devină și mai mult, chiar dacă nu vă vine să credeți! Toată luna octombrie este dedicată acestei frumoase aniversări, prin organizarea de spectacole și tombole în fiecare week-end. Apoi, în luna noiembrie ni se promite o inedită paradă a modei și concerte, luna decembrie fiind plină de promoții dintre cele mai atractive, așa cum ne-am obișnuit. Cel mai mare hypermarket din zona de sud-est a României - CARREFOUR Constanța și Centrul comercial TOM - rămân în continuare fideli sloganului asumat: PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ!Apreciat nu numai ca un centru comercial de prestigiu, dar și pentru numeroasele proiecte în care se implică, brandul CARREFOUR-TOM a căpătat un bun renume dincolo de coșul de cumpărături. De aceea, faptul că a adus, acum 1 an, 1.500 noi locuri de muncă în Constanța sau faptul că înregistrează lunar peste jumătate de milion de vizitatori nu sunt date atât de concludente precum imaginile alăturate, care vorbesc cât se poate de sugestiv despre o parte din tot ceea ce a însemnat de un an încoace în viața constănțenilor. Și promite să devină și mai mult, chiar dacă nu vă vine să credeți! Toată luna octombrie este dedicată acestei frumoase aniversări, prin organizarea de spectacole și tombole în fiecare week-end. Apoi, în luna noiembrie ni se promite o inedită paradă a modei și concerte, luna decembrie fiind plină de promoții dintre cele mai atractive, așa cum ne-am obișnuit. Cel mai mare hypermarket din zona de sud-est a României - CARREFOUR Constanța și Centrul comercial TOM - rămân în continuare fideli sloganului asumat: PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ!