Zonele cu risc de accidente, în atenţia drumarilor. Parapeţii despărţitori, soluţia salvatoare pe DN3

Zonele cu risc de accidente, în atenția drumarilor. Parapeții despărțitori, soluția salvatoare pe DN3

Numărul persoanelor decedate pe drumurile din județul Constanța a crescut, în comparație cu primele 10 luni ale anului trecut. În același timp, numărul accidentelor grave și al persoanelor rănite grav a scăzut. În urma unor propuneri primite din partea Serviciului Rutier Constanța, Direcția Regională de Drumuri și Poduri anunță că va monta parapeți despărțitori pe DN3, tocmai pentru a crește siguranța rutieră pe șosea.Serviciul Rutier Constanța ne-a pus la dispoziție cifrele accidentelor grave și ale urmărilor acestora, în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu cifrele aceleiași perioade a anului 2016. Astfel, am aflat că, în acest an, au avut loc 103 accidente grave, în scădere cu 23 față de anul trecut. Totodată, a scăzut și numărul persoanelor grav rănite cu 19, fiind înregistrate, până acum, 74 de persoane grav rănite. Creșteri au avut loc doar în ceea ce privește numărul persoanelor decedate, 55, cu 7 în plus față de anul trecut.Important de precizat este că în această statistică nu sunt incluse cele cinci persoane care au decedat week-end-ul trecut, în accidentele dintre Ovidiu și Kogălniceanu și de pe strada Mircea cel Bătrân din Constanța.„Explicația tehnică a acestei statistici este că a crescut violența accidentelor. Un alt factor important este șansa fiecărui cetățean de supraviețuire. Spre exemplu, un șofer a căzut într-o groapă cu autoturismul și a scăpat cu câteva zgârieturi. În 9 din 10 cazuri, o persoană de 78 de ani, implicată într-un asemenea accident, ar fi avut vătămări corporale. Ține foarte mult și de rezistența persoanei și totul ține de la caz la caz”, a declarat, pentru “Cuget Liber”, comisarul șef Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța a luat, într-un sfârșit, inițiativa pentru a scădea numărul persoanelor care-și pierd viața pe șosele. Potrivit reprezentanților DRDP Constanța, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a comandat amplasarea a 3.000 metri de parapet din beton, pe sectorul DN3, cuprins între localitățile Constanța - Valu lui Traian. Se preconizează că parapetul despărțitor va fi amplasat în 2018.„Am recomandat montarea de parapeți despărțitori pe DN3, din câte știu au fost înaintate propuneri în acest sens. Dacă s-ar realiza acest parapet ar îmbunătăți foarte mult siguranța rutieră. La DN2A, între Constanța și Ovidiu, am avut foarte multe probleme pe care acum nu le mai avem. Trebuie să înțelegem că fiecare instituție are responsabilitățile ei, astfel și cei de la Drumuri au responsabilități în reducerea riscului rutier”, a mai adăugat Ciprian Sobaru.