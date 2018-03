Zombie pe litoral! Tineri distruşi de heroină şi etnobotanice

Din Mamaia Nord, până în Tuzla și Vama Veche

Zombie pe litoral! Tineri distruși de heroină și etnobotanice

În ultimii ani, litoralul românesc a cunoscut schimbări în mai multe privințe, inclusiv în ceea ce privește consumul de droguri. Mai exact, drogurile de diferite tipuri și consumatorii au început să „migreze“ din nordul spre sudul litoralului și invers. Plaja Tuzla poate fi considerată noua Vama Veche, dacă luăm în considerare informațiile oferite de comisarul șef Cristian Oprișan.„Este o zonă virgină, o zonă unde o anumită categorie de populație, și aici mă refer la genul flower-power, o frecventează. După părerea noastră, zona este mai virgină ca cea de nord a județului Constanța, Vadu, Corbu etc., care s-au amenajat între timp. La Tuzla am avut acțiuni pentru că s-au tot organizat acolo evenimente, participând persoane predispuse la consumul de substanțe, în special de marijuana. Anul trecut, au fost primele constatări de consum de amfetamine și metamfetamine și în Vama Veche”, a declarat comisarul șef Marius Cristian Oprișan, șeful Centrului de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Constanța.Potrivit reprezentanților Agenției Naționale Antidrog, Vama Veche era cunoscută pentru consumul excesiv de alcool, de marijuana, canabis și heroină, iar anul trecut s-au constatat primele consumuri de amfetamine și metamfetamine în localitate. Aceste droguri erau specifice zonei de nord a stațiunii Mamaia, unde sunt cele mai mari cluburi. Cât despre perioada anului în care se constată o creștere a consumului de droguri, șeful Centrului de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog a precizat că este vorba despre sezonul estival, dar și pe perioada anului școlar.„Sunt anumite perioade și pe timpul anului școlar. Cum am avut sfârșitul lui septembrie, începutul lui noiembrie, așa numitul fenomen Zombie, când multe persoane, din cauza substanțelor toxice din compoziția etnobotanicelor cădeau pe jos. Noi am avut întâlniri și la nivelul autorităților locale, cu ajutorul voluntarilor am reușit să identificăm mai multe persoane care se drogau”, a adăugat comisarul șef Cristian Oprișan.O altă problemă cu care se confruntă autoritățile este reprezentată de consumul de etnobotanice. Din cauză că acest tip de drog nu poate fi depistat, nu se poate aproxima cât de mare este consumul. Potrivit anumitor surse, consumul de etnobotanice este aproape la fel de ridicat ca și consumul de canabis. Etnobotanicele sunt preferate îndeosebi de adolescenți datorită prețului scăzut, de aproximativ 10 lei per pliculeț, dar și pentru că efectul acestui drog este mai puternic.„Din informațiile noastre, dealerii, ca să aibă o vânzare cât mai mare, fac aceste substanțe foarte tari. Dacă, până acum, îi trebuia unui consumator două țigări să ajungă la o anumită stare psihoactivă, acum sunt suficiente câteva fumuri să cadă din picioare. Chiar cei care au apelat la serviciile noastre ne-au precizat aceste aspecte. Consumatorii de noi substanțe sunt adolescenți și tineri tocmai pentru că substanțele sunt ușor de procurat și ieftine. De regulă, tinerii nu se află într-o formă de învățământ, provin din familii dezorganizate, au părinții plecați din țară sau provin din familii modeste din punct de vedere financiar”, a conchis comisarul șef Oprișan.