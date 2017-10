„Ziua uşilor deschise”, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

„Ziua ușilor deschise”, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța vă invită să participați, vineri, 25 octombrie, la activitățile desfășurate cu prilejul manifestării anuale „Ziua Europeană a Justiției Civile” și „Ziua Ușilor Deschise”. Evenimentul are ca scop consolidarea relației de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiție și beneficiarii acestuia. „Pentru acest motiv, organizarea evenimentului are ca prioritate asigurarea transparenței activității acestei instituții, de natură să permită cetățenilor să-și formeze o reprezentare clară a imaginii reale a condițiilor de muncă ale magistraților și a etapelor pe care le parcurge un dosar până la soluționare, precum și asupra altor aspecte relevante din activitatea procurorilor”, explică reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.Cu această ocazie, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, din Constanța, strada Smârdan nr. 10 C, între orele 10 - 14, sunt așteptați elevii, studenții, auditorii de justiție, reprezentanții societății civile, precum și toți cei interesați să cunoască și să fie bine informați în legătură cu activitatea acestei instituții. Accesul oricărei persoane se va face numai pe baza documentelor de identitate.