Ziua Submarinistului, marcată de Liga Militarilor Profesionişti

1

Trezirea oameni buni !

Mâine va fi Ziua Transmisioniștilor. Aștept cu nerăbdare poimâine – Ziua Submarinistului. Le doresc de pe acum tuturor submariniștilor noștri baterie pentru “Delfinul”! Unsprezece luni pe an, din 1 februarie, Ziua Intendenței, până în decembrie, Armata Română luptă cu sărbătorile. 23 februarie - Ziua Hidrografului, 28 februarie - Ziua Protecției Civile, 1 martie - Ziua Automobiliștilor Militari, 25 martie - Ziua Operațiilor Psihologice, prima duminică din aprilie – Ziua NATO, 23 aprilie - Ziua Forțelor Terestre, 25 aprilie - Ziua Justitiei Militare, 29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război, 30 aprilie - Ziua Infanteriei Române, dar și Ziua Logisticii Militare, 15 mai - Ziua Trupelor de Apărare CBRN, dar și Ziua Poliției Militare, 20 mai - Ziua Financiarului Militar, 31 mai - Ziua Geniștilor, dar și Ziua Rezervistului,10 iunie - Ziua Parașutiștilor, 18 iunie - Ziua Constructorilor Militari, 26 iunie – Ziua Drapelului Național, 1 iulie - Ziua Muzicilor Militare. Gândul Știri Politică Eu Primar Financiar VIDEO Puterea gândului Reportaj Magazin Internațional Sport Vremea Locale search OK PUTEREA GÂNDULUI Lelia MUNTEANU de Lelia MUNTEANU 13 iulie 201620:2817438 Trăiască Ziua Submarinistului! Ce zi e astăzi? “Ziua Specialității Militare Război Electronic”, să trăiți! Mâine va fi Ziua Transmisioniștilor. Aștept cu nerăbdare poimâine – Ziua Submarinistului. Le doresc de pe acum tuturor submariniștilor noștri baterie pentru “Delfinul”! Unsprezece luni pe an, din 1 februarie, Ziua Intendenței, până în decembrie, Armata Română luptă cu sărbătorile. 23 februarie - Ziua Hidrografului, 28 februarie - Ziua Protecției Civile, 1 martie - Ziua Automobiliștilor Militari, 25 martie - Ziua Operațiilor Psihologice, prima duminică din aprilie – Ziua NATO, 23 aprilie - Ziua Forțelor Terestre, 25 aprilie - Ziua Justitiei Militare, 29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război, 30 aprilie - Ziua Infanteriei Române, dar și Ziua Logisticii Militare, 15 mai - Ziua Trupelor de Apărare CBRN, dar și Ziua Poliției Militare, 20 mai - Ziua Financiarului Militar, 31 mai - Ziua Geniștilor, dar și Ziua Rezervistului,10 iunie - Ziua Parașutiștilor, 18 iunie - Ziua Constructorilor Militari, 26 iunie – Ziua Drapelului Național, 1 iulie - Ziua Muzicilor Militare. 20 iulie – Ziua Aviației și a Forțelor Aeriene, 23 iulie - Ziua Presei Militare, 25 iulie - Ziua Radiolocației, 26 iulie - Ziua Arhivelor Militare, 29 iulie – Ziua Imnului Național, 1 august - Ziua Tanchiștilor, 15 august - Ziua Marinei și a Forțelor Navale, 21 august - Ziua Medicinei Militare, 1 septembrie - Ziua Informaticienilor Militari, 4 septembrie - Ziua Tipografilor Militari, 19 septembrie - Ziua Artileriei și Rachetelor Antiaeriene, 1 octombrie - Ziua Scafandrilor Militari, 9 octombrie - Ziua Resurselor Umane, 20 octombrie - Ziua Pensiilor Militare, 25 octombrie - Ziua Armatei României, 30 octombrie - Ziua Relațiilor Publice Militare, 3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte, 8 noiembrie - Ziua Înzestrarii Armatei, 10 noiembrie - Ziua Artileriei, 11 noiembrie - Ziua Veteranilor, 12 noiembrie - Ziua Statului Major General, dar și Ziua Geodezilor Militari și a Cercetașilor, 16 noiembrie - Ziua Transporturilor Militare, 29 noiembrie - Ziua Infanteriei Marine, 14 decembrie - Ziua Direcției Operații, 15 decembrie - Ziua Cercului Militar Național. 27 decembrie - Ziua Centrului de Operații Psihologice. Atat am avut de spus.