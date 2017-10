Ziua siguranţei pe internet

Ziua siguranței pe internet

Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day) este sărbătorită în fiecare an, începând cu 2003, în luna februarie, în peste 60 de țări din întreaga lume. Ziua Siguranței pe Internet este coordonată și promovată de rețeaua europeană INSAFE - European Safer Internet Network, în cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene.În fiecare an, cu ocazia Safer Internet Day, INSAFE promovează învățarea utilizării într-un mod responsabil a noilor tehnologii online și mobile și face referire, în special, la copii și la comportamentul acestora în mediul online. În acest an, Ziua Europeană a Siguranței pe Internet se sărbătorește la data de 5 februarie. 2008 a fost primul an de participare al României în programul European de siguranță online pentru copii.