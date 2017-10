Ziua navigatorului, aniversată la Constanţa

Ziua navigatorului, aniversată la Constanța

Evenimentele programate pentru Saptamana Marii, la Constanta, au continuat astazi, marti, 12 august, in intervalul orar 18.00 – 21.00, pe faleza din fata Comandamentului Flotei. Directia Hidrografica Maritima, singura autoritate nationala in domeniul hidrografiei, va fi prezenta la eveniment cu o expozitie de harti de navigatie, cartea farurilor, avize pentru navigatori, instrumente pentru colectarea datelor hidrografice (gradiometru, Digital Global Position System - DGPS, samd.), precum si cu o salupa topografica.Batalionul 110 Comunicatii si Informatica a pregatit o expozitie statica in care vor fi expuse doua statii radio portabile si o statie de comunicatii Panther, iar transmisionistii marini vor initia publicul in tainele Alfabetului Morse in cadrul unui atelier interactiv.Militarii Batalionul de Infanterie Marina vor expune diferite armamente de infanterie si artilerie. De asemenea, participantii vor putea intelege cum functioneaza aparatura optica pentru noapte a infanteristilor marini si vor invata tehnici de supravietuire.Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale va oferi publicului o expozitie de machete de nave, iar elevii scolii vor realiza noduri marinaresti.Marinarii militari de la Flotila de Fregate vor prezenta materialele pe care le folosesc in lupta cu incendiile si gaurile de apa la bordul navelor. Doritorii pot testa echipamentul special destinat stingerii incendiilor.Fanfara Fortelor Navale va sustine un spectacol la Teatrul de Stat din Constanta, incepand cu ora 19.00.