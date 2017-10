Ziua Naţională Fără Tutun, celebrată la Constanţa

Ziua Națională Fără Tutun, celebrată la Constanța

Și în acest an, Agenția Națională Antidrog, prin intermediul specialiștilor Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanta, a marcat Ziua Națională fără Tutun, având ca temă „Ajută-mă să cresc!”.Ziua Națională fără Tutun este marcată, în fiecare an, în a treia joi din noiembrie, printr-o inițiativă de a atrage atenția asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătății oamenilor prilej pentru a derula, la nivelul județului Constanța, activități de informare, sensibilizare și conștientizare în mediul școlar, familial și în comunitate, asupra riscurilor consumului de tutun și de formare de abilități de viață sănătoasă.Astfel, au fost desfășurate activități de informare, sensibilizare și conștientizare în mediul universitar și preuniversitar din municipiul și județul Constanța, precum și în comunitate, activități de petrecere a timpului liber, de formare de abilități în scopul creșterii influenței factorilor de protecție și scăderii influenței factorilor de risc, subscrise temei propuse.