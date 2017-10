Ziua Naţională a României, sărbătorită de marinarii militari

Ziua Națională a României, sărbătorită de marinarii militari

În cinstea sărbătoririi Zilei Naționale a României, în Forțele Navale Române se desfășoară activități specifice acestei sărbători naționale. Astfel, duminică, la Școala Militară de Maiștri de Marină a Forțelor Navale are loc, începând cu ora 7.30, o expoziție de carte, dar și un simpozion, dedicate Zilei Naționale a României. Ziua Națională a României va fi sărbătorită și prin ceremonii militare și religioase în toate garnizoanele de marină duminică, 1 decembrie, începând cu ora 10. Cu acest prilej, vor fi depuse coroane de flori la monumentele Eroilor din Constanța, Mangalia, Tulcea și Babadag. În garnizoana Constanța, la ora 12 are loc ceremonialul militar și religios cu depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor Români Căzuți în Primul Război Mondial, la Cimitirul Central Constanța. În garnizoana Mangalia, începând cu ora 10, are loc ceremonial militar și religios cu depuneri de coroane de flori la Complexul monumental din Piața Republicii. De asemenea, Forțele Navale participă în capitală la ceremonialul militar și religios cu depuneri de coroane de flori la Monumentul eroilor căzuți la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul național din Parcul Tineretului și la Parada Militară organizată la Arcul de Triumf cu aproximativ 250 de militari marinari și cu tehnică navală. Pe data de 1 Decembrie, toate navele militare vor arbora Marele Pavoaz. La festivități au fost invitate oficialități ale administrațiilor locale, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și ai Forțelor Navale, comandanți de mari unități și unități, membrii ai asociațiilor și ligilor de marină, cadre militare în rezervă și retragere.