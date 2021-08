Ziua Marinei Române sărbătorită de Poliția de Frontieră Română

Ca în fiecare an, la data de 15 august, Poliţia de Frontieră Română participă, cu navele şi ambarcaţiunile din dotare, alături de Forţele Navale Române la festivităţile festive prilejuite de Ziua Marinei Române, care se derulează la Marea Neagră, precum şi în oraşele-port de pe Dunăre.Manifestările din acest an, dedicate celebrării a 161 de ani de la înființarea Forțelor Navale Române, au început din data de 14.08.2021 cu un eveniment dedicat publicului “Ziua Porţilor Deschise”, activitate derulată în porturile Constanţa şi Mangalia. Cu această ocazie navele şi ambarcaţiunile Poliţiei de Frontieră – o navă maritimă de intervenţie tip Shaldag şi două şalupe de patrulare și intervenție – au fost vizitate de turişti.În data de 15.08.2021, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au participat la activităţile şi exerciţiile demonstrative organizate pe mare cu trei mijloace de mobilitate navală din dotare. Marinarii din cadrul Poliţiei de Frontieră au luat parte la ceremoniile de ridicare a pavilionului şi marelui pavoaz şi au prezentat navele din dotare.La rândul lor, structurile Poliţiei de Frontieră care au ca atribuţii supravegherea şi controlul frontierei pe apă, din oraşele Sulina, Tulcea, Moldova Veche, Călăraşi, Galaţi și Brăila, au participat, cu ambarcaţiuni fluviale de patrulare şi intervenţie, la ceremoniile organizate de autorităţile locale în oraşele-port de la Dunăre.Chiar dacă sunt departe de casă, Ziua Marinei Române a fost sărbătorită şi de polițiștii de frontieră marinari de pe nava maritimă de supraveghere amiral „Ştefan cel Mare” a Poliţiei de Frontieră, care se afla detaşată in Marea Mediterană, în cadrul operațiunii comune Frontex THEMIS 2021, oferind sprijin autorităților italiene în zona operațională Crotone.Cu ocazia Zilei Marinei Române, conducerea Poliţiei de Frontieră îi felicită pe marinarii poliţişti de frontieră pentru dăruire şi le transmite tuturor celor care şi-au dedicat viaţa carierei de străjer al legalităţii, ordinii şi liniştii la frontierele maritime şi fluviale sănătate, speranță și bucurii alături de familie.La munți ani, polițiști de frontieră marinari! Bun cart înainte!