Ziua Marinei - programul complet al manifestărilor

Ziua Marinei Române va fi sărbătorită și anul acesta în Forțele Navale printr-o serie de ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane de flori la monumente, exerciții demonstrative, jocuri marinărești și spec-tacole artistice, care vor avea loc în municipiile Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea, precum și în Capitală.Manifestările încep, la Constanța, de vineri, 9 august. Între orele 18 și 21, la City Park Mall va avea loc un Concert al Muzicii Militare a Forțelor Navale, ateliere interactive cu lucrări de matelotaj și jocuri marinărești.Sâmbătă, 10 august, în portul Militar din Constanța vor avea loc, începând cu ora 9, expoziții de tehnică și nave (fregate, submarin, corvetă, navă purtătoare de rachete, vedetă blindată, monitor fluvial, elicopter naval și Nava Școală Mircea), expoziții de pictură cu tematică de marină, expoziții de navomodele și o expoziție organizată de Muzeul Național Cotroceni la bordul fregatei „Regele Ferdinand”. De asemenea, între orele 9-17 se va putea vizita gratuit Muzeul Marinei Române din Constanța.Luni, la Constanța are loc antrenamentul pentru exercițiul demonstrativ „Forțele Navale Române 2013", între orele 10-14.Marți, începând cu orele 14, la Muzeul Marinei Române are loc Simpozionul dedicat Zilei Marinei Române - evocarea eroilor mari-nari. De la orele 20, pe faleza din dreptul Comandamentului Flotei are loc un spectacol prezentat de către formațiile artistice ale Cercului Militar Constanța.Miercuri, la monumentul Crucea Marinatului de pe faleza Cazinoului are loc o ceremonie de depunere de coroane de flori și defilarea gărzii de onoare, înce-pând cu ora 8.30. Apoi, până la ora 11 vor fi acordate distincții și medalii cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române. De la orele 19, pe faleza din dreptul Comanda-mentului Flotei are loc un spectacol prezentat de Muzica Militară a Forțelor Navale.Pe 15 august, de Ziua Marinei Române, pe faleza din fața Comandamentului Flotei are loc, începând cu ora 10, un ceremonial militar și religios, urmat de exercițiul demonstrativ „Forțele Navale Române 2013”. Urmează, de la ora 13, desfășurarea de jocuri marinărești în Portul Tomis. De la orele 21, tot în portul Tomis, navele își vor aprinde pavoazul electric. O oră mai târziu, marinarii se vor retrage cu torțe, pe traseul Coman-damentul Flotei, Piața Ovidiu, Prefectura Constanța.