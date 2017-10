Ziua Marinei. Klaus Iohannis: Marea Neagră este un punct cu greutate strategică

Ştire online publicată Luni, 15 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Marea Neagră este un punct cu greutate strategică, iar evoluțiile din această zonă au implicații asupra securității euro-atlantice, a afirmat președintele Klaus Iohannis luni, la Constanța, în deschiderea manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române."Istoria noastră și a acestei regiuni este legată nu de puține ori de Marea Neagră. Prin particularitățile sale, ca punte între Europa și Asia, ca punct în care converg influențe culturale, interese economice și mize strategice, Marea Neagră a fost de-a lungul timpului, în multe momente istorice, o zonă fierbinte. Anexarea Crimeii în 2014 de către Federația Rusă, cu încălcarea dreptului internațional, a marcat deteriorarea situației de securitate. I s-au adăugat alte provocări și evoluții strategice și militare care fac din această regiune din nou una fierbinte. Ce se întâmplă în prezent la Marea Neagră nu mai este o chestiune locală și nu privește doar un echilibru regional. Evoluțiile din această zonă au efecte dincolo de granițele ei, au implicații asupra securității euro-atlantice, iar Marea Neagră este un punct cu greutate strategică", a spus șeful statului.Președintele Iohannis a subliniat că în acest context sunt cu atât mai mult decisive poziția României și opțiunile sale majore de securitate."Atunci când am vorbit în Strategia Națională de Apărare despre o Românie puternică în Europa și în lume am avut în vedere inclusiv modul în care se definește și profilează țara noastră în această regiune complicată și în noua realitate geopolitică. Ca parte a regiunii Mării Negre, România este în prezent un pilon de stabilitate, democrație și securitate. Sunt avantaje reale și trebuie să avem capacitatea de a le folosi pentru a ne consolida poziția de membru NATO, de partener strategic credibil, în special în contextul global actual", a accentuat Klaus Iohannis.România are nu numai potențialul, ci și toate șansele de a deveni un actor regional relevant dacă "vom avea înțelepciunea, viziunea și maturitatea politică de a construi un profil al unei Românii puternice", a continuat șeful statului, care a punctat necesitatea unui nou proiect de țară."Energiile noastre comune pot fi cel mai bine valorificate dacă sunt puse în slujba unui obiectiv, care să ne unească, un nou proiect de țară. O astfel de viziune integratoare pentru România, pe care o putem contura prin consens, va avea nevoie de efortul și implicarea tuturor pentru a deveni realitate", a afirmat președintele Klaus Iohannis.Agerpres