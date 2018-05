ZIUA CEA MARE! Kovesi află, azi, dacă va fi sau nu revocată din funcţie

1

Otrava României coruptia

Ministrul justiției Tudor e mana dreaptă a lui Dreagna PSD să scăpa basma curata an 2 ani sau schimb 2 miniaturi mai urmeaza priminista Dancila ,dacă un partid ași schimba priministrii sub papucul steagul ii PSD e un guvern corupt care joaca rolul ping pong așa a pățit partidul CD&V din Belgia 2 miniștri la al treilea populația Belgiei a luoat cu asalt guvernul la antrebari .Rolul Romaniei este corupția din ani comunismului și până an prezent 2018 și următorii ani România va a vea titlu din partea UE și ONU și CEDO Corupția nu va luoa sfârșit de cât după decizia populației cam ne vom trezi.