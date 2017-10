Ziua Armatei Române, sărbătorită la Constanţa şi în toată ţara

Ziua Armatei Române, sărbătorită la Constanța și în toată țara

Ziua Armatei Române va fi sărbătorită, anul acesta, printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane de pe teritoriul național, țările în care România are acreditați atașați ai Apărării și în bazele militare din teatrele de operații unde sunt dislocați militari români. În garnizoanele din țară, la monumentele eroilor, vor avea loc miercuri, 25 octombrie, ceremonii de depuneri de coroane de flori, în memoria celor care s-au jertfit pentru patrie.Cu prilejul Zilei Armatei României, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele, marile unități și unitățile militare de pe întreg teritoriul țării organizează Ziua Porților Deschise, activități cultural-artistice și sportive, simpozioane, întâlniri cu veteranii de război, expoziții, gale de filme, spectacole și activități de îngrijire a cimitirelor și monumentelor eroilor.De asemenea, în teatrele de operații unde sunt dislocați militari români se vor desfășura ceremonii militare, activități cultural-educative, videoteleconferințe și competiții sportive alături de invitați ai armatelor partenere. În școli, licee și colegii din marile garnizoane se desfășoară proiectul „Ziua Armatei României în școli”, iar militarii organizați voluntar în grupul INVICTUS România continuă „Ștafeta Veteranilor” care, în acest an, este la a IV-a ediție și are ca element de noutate plecarea din trei localități diferite (Craiova, București și Iași) având punct final Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” din Carei, în data de 25 octombrie.În efortul de război, România a pierdut circa 170.000 de ostași, alte sute de mii fiind răniți sau dați dispăruți. Eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, a fost obținută prin lupta a peste 520.000 de militari români. Armata României a continuat apoi să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.