Zi decisivă pentru magistrați! Cine este judecătoarea care candidează pentru șefia CSM

Ştire online publicată Vineri, 05 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

În ședința de vineri, CSM va alege președintele și vicepreședintele pentru anul 2018, mandatele acestora fiind de un an. Pentru funcția de președinte al CSM candidează judecătoarea Simona Marcu, iar pentru funcția de vicepreședinte și-au depus candidaturile procurorii Codruț Olaru și Nicolae Solomon. Simona Camelia Marcu, în vârstă de 51 de ani, este membru al CSM din partea Înaltei Curți de casație și Justiție.Potrivit CV-ului său, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universității București în 1988 și a fost jurisconsult, judecător la Judecătoria Sector 1 și la Tribunalul București, președinte de secție, vicepreședinte al Tribunalului București, judecător la Curtea de Apel București și judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.Conform ultimei sale declarații de avere din iunie 2017, judecătoarea are un apartament de 143 de metri pătrați și o casă de 285 de metri pătrați în București. În declarația sa de avere sunt menționate și proprietăți ale soțului său, avocatul Vasile Gil - o casă în Alexandria și terenuri în București, Mogoșoaia și Alexandria. Simona Marcu deține și două autoturisme Alfa Romeo și Peugeot, precum și bijuterii în valoare de 6.000 de euro. Ea are și credite la bănci în valoare totală de peste 183.000 euro. La capitolul venituri, judecătoarea a menționat suma de 227.861 de lei încasată ca judecător la ICCJ, 24.747 de lei obținuți ca membru în comisii de concurs la CSM, 14.612 de lei ca „formator” la Institutul Național al Magistraturii și 17.550 de lei din închirierea apartamentului din București. Ea a menționat și veniturile Cabinetului de avocatură Vasile Gil, în sumă de 437.978 de lei.Judecătoarea Simona Marcu a cerut în februarie 2017 sesizarea Inspecției Judiciare pentru a verifica felul în care DNA și-a arogat competența de a verifica legalitatea și oportunitatea emiterii unui act normativ, dar și modul în care procurorul general Augustin Lazăr a gestionat comunicarea după emiterea OUG 13!În 2017, președintele CSM a fost judecătoarea Mariana Ghena, iar postul de vicepreședinte a fost ocupat de procurorul Cristian Ban.