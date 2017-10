Zeci de turişti români blocaţi în Thailanda şi Egipt, după ce patronul OMNIA TURISM s-a sinucis

Zeci de turiști români blocați în Thailanda și Egipt, după ce patronul OMNIA TURISM s-a sinucis

Ştire online publicată Miercuri, 18 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile îi sfătuiesc pe toți cei care și-au luat pachete de la această agenție să nu mai plece în concedii."Nu am avut nicio reclamație la ANAF în 20 de ani de activitate OMNIA TURISM. În momentul de față turiștii își achită cazarea, au găsit ceva sub 20 de dolari de persoană în insula Phuket. Noi trebuie să le asigurăm drumul din Phuket în Sigapore, trebuie să le asigurăm cazare. Soluția este să se întoarcă cu zborul care este rezervat și care a fost plătit", a declarat Alin Burcea, președinte ANAT, la REALITATEA TV.Patronul companiei Omniaturism, George Negru, s-a sinucis după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc din zona Piața Alba Iulia, din Capitală, el recurgând la acest gest după ce firma pe care o administra a avut probleme financiare, potrivit unor surse judiciare. Ministerul Turismului este asaltat de telefoane din partea celor care – plecați în vacanțe – au aflat din presa de la București că patronul companiei Omnia Turism, George Negru, și-a pus capăt zilelor. Conform unor surse judiciare, apelul la 112 a fost făcut de paznicul blocului din Sectorul 3 al Capitalei, care a auzit o bubuitură.Conform Poliției Capitalei, luni dimineața, în jurul orei 06.45, prin apel 112 a fost sesizat că în zona Piața Alba Iulia, Sector 3, pe trotuar se afla un bărbat decedat. „La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Omoruri - Compartimentul Morți Suspecte care au efectuat cercetarea”, conform Poliției Capitalei.Trupul bărbatului a fost ridicat și transportat la INML în vederea efectuării necropsiei.Cercetările sunt continuate împreună cu Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru a se stabili imprejurările în care s-a produs decesul. Surse judiciare au precizat că bărbatul și-a pus capăt zilelor pentru că avea probleme financiare.Ministerul Turismului, asaltat cu telefoaneMinisterul Turismului este asaltat de telefoane din partea celor care – plecați în vacanțe – au aflat din presă că patronul companiei Omniaturism, George Negru, și-a fi pus capăt zilelor. „Sună telefoanele încontinuu, încă nu știm ce am putea face concret, dar oamenii întreabă în ce situație se află după moartea patronului de la Omniaturism”, a spus un funcționar din Ministerul Turismului. Moartea omului de afaceri George Negru a fost anunțată pe site-ul companiei sale, Omniaturism.